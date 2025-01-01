Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Бен Уишоу
Награды
Награды и номинации Бена Уишоу
Ben Whishaw
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Бена Уишоу
Золотой глобус 2020
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2013
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA 2016
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Восходящая звезда
Номинант
Сандэнс 2020
Актерское мастерство
Победитель
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2001
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроров для тех, у кого крепкие нервы
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667