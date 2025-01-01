Меню
Мэтт Диллон
Награды
Награды и номинации Мэтта Диллона
Matt Dillon
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Мэтта Диллона
Оскар 2006
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2006
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Лучший злодей
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
