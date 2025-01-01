Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Арманд Ассанте
Награды
Награды и номинации Арманд Ассанте
Armand Assante
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Арманд Ассанте
Золотой глобус 1998
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1991
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
У этих 5 мультсериалов не было ни одного плохого сезона: шедевры вплоть до самого финала
Дата выхода 5 финального сезона «Ведьмака» изменилась: ждали в 2027 году, но теперь прогноз оптимистичнее
Когда выйдет «Иллюзия обмана 3» в России: уже известна точная дата премьеры и новые детали сюжета
У «Войны миров Z» уже давно есть официальное продолжение: без красавчика-Питта, но с войной зомби против вампиров
«Не заметила, как меня захватило»: этому детективу со звездой «Невского» не зря поставили 8.1 – 16 серий увлекают не только видами Петербурга
3 сезон «Поднятия уровня» отложили в долгий ящик из-за «Человека-бензопилы»: хотите продолжение истории Сон Джин-Ву – готовьтесь платить
Вдохновлен «Москва слезам не верит»: в 2020-м этот детектив зрители назвали «главным кинособытием» – понятно, откуда рейтинг 8.1
За что Пальто отправили в колонию в финале «Слова пацана»? Статья серьезная, но надолго в тюрьме он не задержится
Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»
Говорил на латыни и взмывал в воздух: жуткая газетная заметка легла в основу фильма «Изгоняющий дьявола» — вот как все было на самом деле
Хруст льда снаружи, треск пламени внутри: 5 роскошных скандинавских фильмов с рейтингом 7.5+ – о концовке №1 зрители спорят 13 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667