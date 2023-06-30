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Киноафиша Новости Ольга Куриленко и Арманд Ассанте сыграют в фильме об ограблении «Неправильное направление»

Ольга Куриленко и Арманд Ассанте сыграют в фильме об ограблении «Неправильное направление»

30 июня 2023 14:56
Ольга Куриленко и Арманд Ассанте сыграют в фильме об ограблении «Неправильное направление»

Главными героями станет влюбленная пара, которая попадает в большие неприятности.

Звезда «Кванта милосердия» и «Черной Вдовы» Ольга Куриленко подписалась на новый проект. Согласно Deadline, актриса объединится с Армандом Ассанте («Одиссей») и Оливером Тревеной («Крушение») на съемках триллера об ограблении «Неправильное направление» (Misdirection).

В центре сюжета — влюбленная пара (Куриленко и Тревена), задолжавшая мафии огромную сумму денег. Чтобы расплатиться с долгами, они успешно проворачивают серию высококлассных взломов, однако на самом последнем ограблении все идет не по плану. Главные герои переходят дорогу не тому человеку и из-за этого вовлекаются в смертельно опасную игру, в которой охотники становятся добычей.

Сценарий написала автор короткометражек Лэси МакКлори. Режиссером выступит Кевин Льюис, известный как постановщик комедийного хоррора с Николасом Кейджем «Страна чудес Вилли». Льюис очень воодушевлен проектом и своим актерским составом:

«Я на седьмом небе от счастья из-за того, что мне предстоит работать с Ольгой, Армандом, Оливером и остальной частью нашей невероятно талантливой команды. Мы создадим напряженный и остроумный триллера, который будет развлекать зрителей по всему миру».

Съемки «Неправильного направления» начнутся во второй половине этого года.

Фото: Patrice van Malder; Azat Zhapekov
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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