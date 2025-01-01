Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Тони Скотт
Награды
Награды и номинации Тони Скотт
Tony Scott
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Тони Скотт
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Nonfiction Special
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Miniseries
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Michael Balcon Award
Победитель
На экране кажется чистая графика, а на самом деле это реальный остров: где снимали «Чужой: Земля»
Еще одна жуткая история Кинга оживет в кино: экранизируют новеллу, которая вышла в 2020 году, но ее уже полюбили
Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667