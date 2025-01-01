Меню
Награды и номинации Стивена Фрая

Stephen Fry
Золотой глобус 1999 Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Best Performer
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Best Entertainment Performance
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Best Entertainment Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Entertainment Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Entertainment Perfromance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Entertainment Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Entertainment Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002 Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
