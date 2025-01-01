Меню
Стивен Фрай
Награды
Награды и номинации Стивена Фрая
Stephen Fry
Награды и номинации Стивена Фрая
Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA 2012
Best Performer
Номинант
BAFTA 2011
Best Entertainment Performance
Номинант
BAFTA 2010
Best Entertainment Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Entertainment Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Entertainment Perfromance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Entertainment Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Entertainment Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
