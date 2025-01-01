Меню
Роб Шнайдер
Награды
Награды и номинации Роб Шнайдер
Rob Schneider
О персоне
Фильмография
Награды и номинации Роб Шнайдер
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Золотая малина 2006
Худшая мужская роль
Победитель
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2011
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2010
Худший актер десятилетия
Номинант
Худший актер десятилетия
Номинант
Золотая малина 2008
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2007
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2000
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Sexiest Performance
Номинант
