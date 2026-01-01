Оповещения от Киноафиши
Осенний роман
12+
Возраст 12+

О спектакле

Осенний роман: драма по рассказам Ивана Бунина в постановке Кирилла Вытоптова

Приглашаем вас на спектакль «Осенний роман», созданный по произведению Ивана Бунина «Темные аллеи». Это захватывающая драма о любви, наполненная множеством оттенков: от роковой и трагической до страстной и всепрощающей. Каждая история затрагивает самые глубокие чувства, вызывая радость, грусть и восторг одновременно.

Подробности спектакля

Продолжительность: 2 часа, с антрактом.

Команда

Спектакль поставлен режиссером Кириллом Вытоптовым, признанным мастером, работавшим с крупнейшими театрами России, включая Современник, БДТ и Театр Наций. Его талант и опыт способны оживить каждую из бунинских историй.

В актерском составе

  • Игорь Петренко / Дмитрий Исаев
  • Пётр Красилов
  • Александр Ратников / Артём Мосин-Щепачёв
  • Глафира Тарханова / Илария Лопатина
  • Анастасия Стежко / Кристина Бродская
  • Кристина Бродская / Глафира Тарханова

Не упустите возможность увидеть это увлекательное театральное представление, в котором раскрываются вечные темы любви и человеческих отношений. Спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни.

В других городах
Апрель
1 апреля среда
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
21 апреля вторник
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 1500 ₽

