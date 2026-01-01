Осенний роман: драма по рассказам Ивана Бунина в постановке Кирилла Вытоптова

Приглашаем вас на спектакль «Осенний роман», созданный по произведению Ивана Бунина «Темные аллеи». Это захватывающая драма о любви, наполненная множеством оттенков: от роковой и трагической до страстной и всепрощающей. Каждая история затрагивает самые глубокие чувства, вызывая радость, грусть и восторг одновременно.

Подробности спектакля

Продолжительность: 2 часа, с антрактом.

Команда

Спектакль поставлен режиссером Кириллом Вытоптовым, признанным мастером, работавшим с крупнейшими театрами России, включая Современник, БДТ и Театр Наций. Его талант и опыт способны оживить каждую из бунинских историй.

В актерском составе

Игорь Петренко / Дмитрий Исаев

Пётр Красилов

Александр Ратников / Артём Мосин-Щепачёв

Глафира Тарханова / Илария Лопатина

Анастасия Стежко / Кристина Бродская

Кристина Бродская / Глафира Тарханова

Не упустите возможность увидеть это увлекательное театральное представление, в котором раскрываются вечные темы любви и человеческих отношений. Спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни.