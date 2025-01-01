Меню
Элизабет Бэнкс
Награды
Награды и номинации Элизабет Бэнкс
Elizabeth Banks
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Элизабет Бэнкс
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Золотая малина 2014
Худший режиссер
Победитель
Худший режиссер
Победитель
Золотая малина 2016
Премия за восстановление репутации
Номинант
Премия за восстановление репутации
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучшее перевоплощение
Победитель
MTV Movie Awards 2012
Лучшее перевоплощение
Победитель
MTV Movie Awards 2014
Лучшее перевоплощение
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
