Тайный союз, а не ненависть: чего не показал «Великолепный век» о Михримах и Селиме

Netflix завершил съемки 3 сезона «Аватара: Легенда об Аанге» еще до выхода 2-ого: узнали, когда ждать премьеры и чем все закончится

Москва, Турция и переезд в новый дом: что известно о продолжении сериала «Пингвины моей мамы» — премьера 14 ноября

Дауни-младшего к роли Доктора Дума Marvel готовили давно: сцена с отцом Старка в «Мстителях: Финал» это подтверждает

Криминальная новинка со звездой Marvel хороша настолько, что в нее «залип» даже Кинг: местный городишко напоминает Дерри

Демогоргон был лишь разминкой: откуда взялся Истязатель разума в «Очень странных делах» и почему он – самый кошмарный слуга Векны

Просто фантастика: названы лучшие Sci-Fi-фильмы в истории Голливуда – «Интерстеллара» нет даже в топ-100

«Шедевр российского кино»: этот отечественный сериал официально признали лучшим в Европе – от финала иностранцев бросает в дрожь

Названы 14 самых дорогих сериалов в истории: «Игра престолов» тоже тут, но лишь на 6-м месте

В «Карнавальной ночи» Гурченко любой узнает: вот 6 других фильмов с актрисой – угадаете их по кадру? (тест)