Тим Бертон
Награды
Tim Burton
Оскар 2013
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 2006
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1995
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
BAFTA 2013
Best Animated Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Feature Film
Номинант
Best Feature Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024
Graffetta d'Oro for Best Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2007
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2005
Future Film Festival Digital Award
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Победитель
ММКФ 2012
Специальный приз
Победитель
Специальный приз
Победитель
