Кристина Риччи
Награды
Награды и номинации Кристины Риччи
Christina Ricci
Награды и номинации Кристины Риччи
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
