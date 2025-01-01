Меню
Персоны
Шэрон Стоун
Награды
Награды и номинации Шэрон Стоун
Sharon Stone
Награды
Награды и номинации Шэрон Стоун
Оскар 1996
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2000
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Золотая малина 2007
Худшая женская роль
Победитель
Золотая малина 1995
Худшая женская роль
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Золотая малина 2005
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2000
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1997
Худшая новая звезда
Номинант
Золотая малина 1994
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1988
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Best Female Performance
Победитель
Most Desirable Female
Победитель
Лучший злодей
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Most Desirable Female
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Most Desirable Female
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
