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Киноафиша Новости Животные борются за выживание в трейлере документального сериала «Жизнь на нашей планете»

Животные борются за выживание в трейлере документального сериала «Жизнь на нашей планете»

26 сентября 2023 15:24
Животные борются за выживание в трейлере документального сериала «Жизнь на нашей планете»

Очень красивый сериал об истории фауны.

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер документального шоу «Жизнь на нашей планете», в котором прослеживается эволюция животного мира Земли на протяжении 3,8 млрд лет. В оригинале голос повествователя за кадром принадлежит Моргану Фриману. Акцент в серале будет сделан на том, как на протяжении многих-многих лет разные виды животных боролись за выживание и доминирование на планете.

Те животные, которую населяют Землю сейчас, –– лишь малая часть того, какие биологические виды существовали на нашей планете с тех пор, как она стала пригодной для жизни. Еще задолго до появления человека на Земле в течение ее разных жизненных циклов жили и умирали различные животные. Выжили и эволюционировали только те, кто сумел приспособиться к меняющимся условиям обитания.

В настоящее время на Земле насчитывается лишь 20 млн видов животных, тогда как в доисторические времена их было куда больше. В трейлере показаны древние представители фауны, включая динозавров, которые некогда властвовали на планете так же, как сейчас это делает человек. Однако царствование каждого вида не бывало вечным, поскольку время от времени планету потрясали глобальные катаклизмы и масштабные природные изменения.

Созданием «Жизни на нашей планете» занималась кинокомпания Silverback Films, ранее работавшая над сериалом «Наша планета». Также в производстве приняла участие Amblin Entertainment Стивена Спилберга.

Премьера сериала состоится на Netflix 25 октября.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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