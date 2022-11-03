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Постер сериала Бозе
Постер сериала Бозе
Постер сериала Бозе
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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3 постера
Киноафиша Сериалы Бозе

Бозе (2022 - 2022)

Bosé 18+
Год выпуска 2022
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут

О чем сериал

6-серийный байопик об испанском певце-песеннике Мигеле Босе. 

В ролях
В ролях
Ана Торрент
Ана Торрент
Валерия Соларино
Валерия Соларино
Мигель Анхель Муньос
Nacho Fresneda
Дэниэл Чаморро
Иван Санчес
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Сезоны
Бозе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
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