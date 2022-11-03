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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
3 постера
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Сериалы
Бозе
Бозе (2022 - 2022)
Bosé
18+
драма
музыка
исторический
Год выпуска
2022
Страна
Испания
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
52 минуты
Стрим-сервис
Paramount+
Продолжительность сериала
5 часов 12 минут
О чем сериал
6-серийный байопик об испанском певце-песеннике Мигеле Босе.
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В ролях
В ролях
Ана Торрент
Валерия Соларино
Мигель Анхель Муньос
Nacho Fresneda
Дэниэл Чаморро
Иван Санчес
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Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.8
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2022,
6 эпизодов
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