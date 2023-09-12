Тим Бертон сообщил, что «Битлджус 2» отснят «на 99%»

Несмотря на тот факт, что съемки «Битлджуса 2» начались в конце мая, работу над фильмом удалось практически закончить. Производство мистической комедии остановилось в середине июля на фоне начала актерской забастовки — всего за полтора дня до полного завершения съемок. Новой информацией о сиквеле поделился в недавнем разговоре с The Independent режиссер Тим Бертон:

«Я благодарен за то, что у нас уже есть. Осталось работы всего на полтора съемочных дня. Мы знаем, что нужно делать. Скажу так: фильм готов где-то на 99%».

Последние годы Бертон работает исключительно в рамках крупных проектов с огромным количеством компьютерной графики, но съемки сиквела понравились режиссеру тем, что это позволило ему вернуться к тому, чем он занимался на раннем этапе своей карьеры. Постановщик намекнул, что во второй части будет достаточно практических эффектов и механических кукол:

«Я доволен работой над «Битлджусом 2». Я попытался отбросить все и вернуться к истокам с хорошими людьми, актерами и куклами. Производство этого фильма напомнило мне, почему я когда-то полюбил снимать кино».

Ведущие роли в продолжении сыграли Майкл Китон, Дженна Ортега, Вайнона Райдер, Моника Беллуччи, Уиллем Дефо, Кэтрин О’Хара и Джастин Теру. Студия Warner Bros. намерена выпустить «Битлджуса 2» в кинотеатры 6 сентября 2024 года.