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Киноафиша Новости Группа друзей играет в игру на выживание в трейлере сатирического хоррора «Потемнело»

Группа друзей играет в игру на выживание в трейлере сатирического хоррора «Потемнело»

2 марта 2023 14:32
Группа друзей играет в игру на выживание в трейлере сатирического хоррора «Потемнело»

Новый фильм от режиссера дилогии «Фантастическая четверка» выйдет в середине июня.

Кинокомпания Lionsgate представила трейлер сатирического хоррора «Потемнело». Центральные роли в фильме сыграли Дуэйн Перкинс («Бруклин 9-9»), Ивонн Орджи («Друзья по отпуску»), Грейс Байерс («Под подозрением»), Икс Майо («Хороший доктор») и Мелвин Грегг («Снегопад»).

Фильм повествует о группе чернокожих друзей, которые отправляются на отдых в загородный дом в честь американского Дня эмансипации. Во время праздничного вечера электричество в доме отключается, и герои начинают искать способ восстановить питание. Неожиданно они находят в доме тайную комнату, в которой хранится странная и расистская настольная игра под названием «Потемнело». С ними связывается маньяк в ужасающей черной маске и требует, чтобы друзья сыграли в эту игру, иначе один из них умрет. Не имея другого выхода, герои вынужденно принимают его условия. В процессе игры им приходится принимать непростые решения — например, выбрать «самого черного» человека в своей группе.

Режиссером картины является Тим Стори, наиболее известный по дилогии «Фантастическая четверка» и фильму «Шафт». Сценарий написала Трэйси Оливер («Клуб первых жен») и Перкинс.

Премьера «Потемнело» намечена на 16 июня.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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