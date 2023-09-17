Главные краши 2023 года: что мы знаем об актерах из «Ван-Пис»

Иньяки Годой

Иньяки родился 25 августа 2003 года в Мексике. Подобно своему персонажу Монки Д. Луффи, мальчик с детства проявлял невероятную активность. Поэтому родители занимали его разным видами спорта и музыкально-театральной студией. Иньяки было всего 9 лет, когда он убедился, что хочет построить актерскую карьеру. К тому времени у него на счету уже было множество театральных постановок, а к 11 годам — первая маленькая роль в телевизионном сериале на испанском языке. Затем последовало несколько малоизвестных проектов, которые привели сначала к главной роли в научно-фантастическом сериале Netflix «Несовершенные», а затем и к «Ван-Пис». Именно последний можно считать звездным часом для молодого мексиканского актера. На данный момент ничего не известно о будущих проектах, но харизматичный и многогранный актер наверняка добьется новых высот.

Иньяки Годой в сериале «Несовершенные»

Макэню

Макэню Маэда родился 16 ноября 1996 года в Лос-Анджелесе, и, в отличие от Иньяки, для него выбор карьеры был более очевидным, поскольку его отец Сонни Тиба также является актером. Сонни — мастер боевых искусств, которого вы могли видеть в «Убить Билла» и «Обреченном на одиночество». Макэню тоже увлекся карате еще в детстве, а также гимнастикой, музыкой и верховой ездой. Благодаря отцу он стал появляться в кино, еще будучи ребенком, а в подростковом возрасте начал получать роли самостоятельно. До «Ван-Пис» он уже снимался в экранизациях манги «Яркая чихая» и «Невероятные приключения ДжоДжо: Несокрушимый Алмаз Глава I», а также в боевике «Тихоокеанский рубеж — 2», дорамах «Смертельный поцелуй», «Убийства по удаленке». Так что на момент, когда он получил роль Ророноа Зоро, у японского актера был уже внушительный бэкграунд, но сейчас он точно прославился на весь мир.

Макэню в фильме «Рыцари Зодиака»

Эмили Радд

Эмили Эллен Радд родилась 24 февраля 1993 года в Миннесоте, США. С детства Эмили увлекалась театром, а после школы поступила в колледж искусств. Ради мечты переехала в Лос-Анджелес, где стала получать роли в музыкальных видеоклипах, в то же время снимая собственные короткометражные фильмы. Затем у нее стали появляться роли в довольно известных проектах: «Электрические сны Филипа К. Дика», «Романовы», «Династия» и «Охотники» с Аль Пачино. Но первую известность ей принесла трилогия «Улица страха» с Сэди Синк в главной роли. А окончательно закрепила славу роль Нами в «Ван-Пис», к которой Радд относится с особым трепетом, ведь она является настоящей фанаткой манги и аниме.

Эмили Радд и Сэди Синк в картине «Улица Страха. 3 часть: 1666»

Джейкоб Гибсон

Джейкоб Ромеро Гибсон родился 11 июля 1996 года на Ямайке. После школы Джейкоб поступил в Калифорнийский институт искусств, который много лет назад создал Уолт Дисней для самых творческих людей. Именно там парень получил высококлассное образование и начал свою театральную карьеру. Затем он получил эпизодические роли в таких популярных сериалах, как «Анатомия страсти» и «Ординатор». Наиболее известный проект до «Ван-Пис» — это сериал HBO «Настоящий рэп». Кстати, музыка является для актера второй главной любовью после кино. Сейчас Джейкоб занят съемками в триллере Blairsden.

Джейкоб Гибсон с коллегами по сериалу «Ван-Пис»

Таз Скайлар

Тарек Ясин Скайлар родился 5 декабря 1995 года на Тенерифе (Канарские острова). Благодаря родителям имеет двойное гражданство Испании и Великобритании, а также необычную привлекательную внешность. В отличие от своих коллег, актерство не было для него путеводной звездой с малых лет. Таз переехал из Испании в Великобританию, чтобы поступить в британскую армию, но не прошел медицинское обследование из-за травмы головы после автомобильной аварии. В ожидании восстановления парень стал сниматься в короткометражных картинах, а в 23 года попробовал себя в роли режиссера. Из относительно известных проектов до «Ван-Пис» можно отметить только «Точку кипения» и «Злодея». Зато после прорывной роли Санджи актер точно не будет сидеть без дела — в его фильмографии можно насчитать как минимум 4 грядущих проекта.

Таз Скайлар (фото из личных соц сетей актера)

Джефф Уорд

Джефф Уорд родился 30 декабря 1986 года в Вашингтоне. Уорд учился в школе искусств вместе с известным актером Майлзом Теллером. Среди остальных участников проекта у этого пиратского Джокера, пожалуй, самая богатая фильмография из всех. Прорывом для него стала роль Чарльза Мэнсона в картине «Пропавшие девушки Мэнсона», так что играть опасных личностей вроде Багги ему не впервой. Также Джеффа можно увидеть в сериалах «Агенты Щ.И.Т.», «Новый вишневый вкус» и «Хитрости».

Джефф Уорд в сериале «Агенты Щ.И.Т.»

Питер Гадиот

Питер Гадиот родился 2 января 1986 года в Великобритании. Благодаря матери-мексиканке в совершенстве владеет не только английским, но и испанским языком. В детстве он мечтал стать профессиональным футболистом, но в подростковом возрасте увлекся актерством благодаря театральным постановкам. После школы он поступил в известный драматический центр Лондона, в котором, к примеру, обучались такие популярные актеры, как Том Харди и Колин Ферт. Первую славу ему принес сериал «Однажды в стране чудес», а после череды малоизвестных проектов его также можно было заметить в первом сезоне нашумевших «Шершней» и сериале «Супергерл». Помимо «Ван-Пис» Питер занят съемками в шоу «Укрытие» на Apple TV+. Также Гадиот известен как активный борец с жестокостью и торговлей людьми.

Питер Гадиот в сериале сериале «Супергерл»

Стивен Джон Уорд

Родился 2 июня 1990 года в Йоханнесбурге, Южная Африка. Он обучился на актера Академии драматических искусств и стал активно принимать участие в театральных постановках. До того как он появился в образе Михоука и собрал многочисленные положительные отзывы, у него были лишь эпизодические роли в малоизвестных проектах. Зато актер успел построить семью — он счастливо женат на журналистке Валери Джой Робинсон, с которой вместе растит маленькую дочь. О будущих проектах Стивена пока ничего не известно.