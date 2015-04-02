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Черная орхидея Черная орхидея
Киноафиша Фильмы Черная орхидея Отзывы о фильме «Черная орхидея»
The Black Dahlia Черная орхидея 2006 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Черная орхидея»

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Наша рецензия

Вообще-то, новый фильм Брайана Де Пальмы называется «Черный Георгин» (The Black Dahlia), и героиня, давшая имя картине, собственно, носила прозвище Черный Георгин, и не очень понятно, чем георгин хуже орхидеи и почему один цветок следовало на протяжении всего фильма переименовывать в другой. Впрочем, особенности российского проката, сопровождаемые какими-то вечными трудностями перевода, вполне позволяют производить подобные замены. К тому же оба этих ретрорастения, окрашенные в радикальный…

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Romom 2 апреля 2015, 12:51
Поглядим -увидим! Нам мереканские критики не указ!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
H_B 2 апреля 2015, 12:51
Первый отзыв :) Ура! не зря сходила на премьеру :)))



Фильм вполне себе интересный и необычный. Отличные молодые (и не очень) актеры. Приятно смотреть на красиво-необычные лица.

Фильм смотрится легко,несмотря на свою продолжительность.

Мистики не ждите, ее там нет. Детектив,чуть-чуть триллер. Никаких кишок, чуть-чуть крови - в общем не противно :)

Ужасает конечно,что эта история имела место в жизни %)))



В общем не пожалела что попала на этот фильм :)))) всем приятного просмотра :)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
westernanna 2 апреля 2015, 12:51
я прсто в шоке, по моему такого д*ма я уже не видела давно, вчера была в меркурие, после 10 минут фильма начала жалеть,что пришла. 50 каких то персонажей, 1000 фамилий в которых под конец фильма так, по моему, никто и не разобрался. В конце фильма уже началсяистерический смех. Лучше бы купила на эти деньги 3 двд и смотрела себе спокойненько дома...Никому не посоветую..Мистики ноль. Жаль, что Йохансон в таком фильме снилась..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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