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Вообще-то, новый фильм Брайана Де Пальмы называется «Черный Георгин» (The Black Dahlia), и героиня, давшая имя картине, собственно, носила прозвище Черный Георгин, и не очень понятно, чем георгин хуже орхидеи и почему один цветок следовало на протяжении всего фильма переименовывать в другой. Впрочем, особенности российского проката, сопровождаемые какими-то вечными трудностями перевода, вполне позволяют производить подобные замены. К тому же оба этих ретрорастения, окрашенные в радикальный…