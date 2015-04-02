Вообще-то, новый фильм Брайана Де Пальмы называется «Черный Георгин» (The Black Dahlia), и героиня, давшая имя картине, собственно, носила прозвище Черный Георгин, и не очень понятно, чем георгин хуже орхидеи и почему один цветок следовало на протяжении всего фильма переименовывать в другой. Впрочем, особенности российского проката, сопровождаемые какими-то вечными трудностями перевода, вполне позволяют производить подобные замены. К тому же оба этих ретрорастения, окрашенные в радикальный…
Фильм вполне себе интересный и необычный. Отличные молодые (и не очень) актеры. Приятно смотреть на красиво-необычные лица.
Фильм смотрится легко,несмотря на свою продолжительность.
Мистики не ждите, ее там нет. Детектив,чуть-чуть триллер. Никаких кишок, чуть-чуть крови - в общем не противно :)
Ужасает конечно,что эта история имела место в жизни %)))
В общем не пожалела что попала на этот фильм :)))) всем приятного просмотра :)))
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