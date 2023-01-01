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Черная орхидея Черная орхидея
Киноафиша Фильмы Черная орхидея Черная орхидея, 2006: актеры и роли
The Black Dahlia Черная орхидея 2006 / США
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Черная орхидея, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Де Пальма Брайан Де Пальма Brian De Palma
В ролях
Джош Хартнетт Джош Хартнетт Josh Hartnett Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Хилари Суонк Хилари Суонк Hilary Swank Аарон Экхарт Аарон Экхарт Aaron Eckhart Миа Киршнер Миа Киршнер Mia Kirshner Роуз МакГоуэн Роуз МакГоуэн Rose McGowan Кевин Данн Кевин Данн Kevin Dunn Трой Эванс Трой Эванс Troy Evans Грэм Норрис Graeme Norris Джон Кэвэна Джон Кэвэна John Kavanagh Рэйчел Майнер Рэйчел Майнер Rachel Miner
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