Мамочка с детьми просит уступить нижнюю полку в поезде? Отвечаю одной фразой — и семейство уносит ветром

Не выбрасываю ёршик каждые 2 месяца: замачиваю на 30 минут в этом чудо-растворе — и он снова белоснежный, без налёта и вони

Можно ли укладывать новые полы на старый ламинат или линолеум: одна ошибка поднимет всё покрытие дыбом

Спросил у ИИ, какое фэнтези – лучшее после «Властелина колец»: «Игра престолов» «пролетела», как фанера над Москвой

Финал ЧМ тот еще стыд для «бело-голубых»: а вот 5 сериалов из Аргентины закончились действительно хорошо

«Игра престолов» встретила «Очень странные дела» в забытом фэнтези НВО: 23 серии – и ни единой проходной (еще и со звездами Marvel)

Тест для тех, кто любит ребусы и кино СССР: угадайте 5 зашифрованных фильмов (даже 3/5 наберут не все)

«Последний богатырь» классный, но для детей — а это 8-серийное фэнтези совсем из другой лиги: с Пересильд и детективной интригой

Месси опозорился в финале ЧМ-26, но все равно лучший в истории: один фильм Netflix это доказал раз и навсегда

Новую мини-дораму от Netflix смотреть одно удовольствие: уже получила 7.7 на IMDb за «идеальный хронометраж» – всего 8 серий