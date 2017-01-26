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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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4.8
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Люблю тебя до неба
4.8
Люблю тебя до неба
, 2017
Miluji te modre
Чехия / комедия, драма, мелодрама / 18+
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О фильме
Расписание
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Персоны
Места съёмок
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О фильме
Скромный художник влюбляется в очаровательную дизайнерку витрин. И его неуверенность, её ревнивый парень и её внезапное исчезновение не делают его жизнь легче.
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В ролях
Дениза Несвачилова
Tereza
Татьяна Медвецка
Bártová
Владимир Кратина
Otec
Марек Васют
Manazer
Хана Вагнерова
Nela
Ростислав Новак
Igor
Tereza Bebarová
Мирослав Таборски
Reditel
Филип Канковский
Ольдржих Влах
Vrátny Ríha
Zdenek Zák
Matous Ruml
Режиссер
Milos Smídmajer
Сценарист
Ярослав Папоушек
,
Lucie Boksteflová
,
Pavel Brycz
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2017
Премьера онлайн
28 июня 2017
Премьера в мире
26 января 2017
Дата выхода
26 января 2017
Словакия
26 января 2017
Чехия
15+
Где посмотреть фильм
ОККО
Сборы в мире
$110 294
Производство
Bio Illusion
Другие названия
Miluji te modre, I Love You Heavenly, I Love You, Heavenly, Miluji tě modře, N'oublie pas que je t'aime, Seni Cennet Gibi Seviyorum
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Рейтинг фильма
4.8
Оцените
10
голосов
4.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
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