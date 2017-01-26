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4.8
Киноафиша Фильмы Люблю тебя до неба
4.8

Люблю тебя до неба

, 2017
Miluji te modre
Чехия / комедия, драма, мелодрама / 18+
4.8

О фильме

Скромный художник влюбляется в очаровательную дизайнерку витрин. И его неуверенность, её ревнивый парень и её внезапное исчезновение не делают его жизнь легче.

В ролях

Дениза Несвачилова
Tereza
Татьяна Медвецка
Bártová
Владимир Кратина
Otec
Марек Васют
Manazer
Хана Вагнерова
Хана Вагнерова
Nela
Ростислав Новак
Igor
Tereza Bebarová
Мирослав Таборски
Reditel
Филип Канковский
Ольдржих Влах
Vrátny Ríha
Zdenek Zák
Matous Ruml
Режиссер Milos Smídmajer
Сценарист Ярослав Папоушек, Lucie Boksteflová, Pavel Brycz
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 28 июня 2017
Премьера в мире 26 января 2017
Дата выхода
26 января 2017 Словакия
26 января 2017 Чехия 15+

Где посмотреть фильм

ОККО
Сборы в мире $110 294
Производство Bio Illusion
Другие названия
Miluji te modre, I Love You Heavenly, I Love You, Heavenly, Miluji tě modře, N'oublie pas que je t'aime, Seni Cennet Gibi Seviyorum

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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