История нелегального иммигранта Элиаса, который пытается добраться до Парижа. Передвигаясь автостопом от одного населенного пункта к другому, герой проходит тяжелые испытания, но упрямец все так же стремится в город, где, как он уверен, его ждет исполнение мечты…
ПроизводствоK.G. Productions, Pathé, France 3 Cinéma
Другие названия
Eden à l'Ouest, Eden Is West, Az Éden nyugatra van, Cennet batıda, Edén al Oeste, Eden jest na zachodzie, El edén en el oeste, Paradeisos sti Dysi, Paradis în Vest, Paraíso a Oeste, Paraíso à Oeste, Paraíso al oeste, Verso l'Eden, Vest for Eden, Παράδεισος στη Δύση, Рай на Западе, Раят е на запад, 西のエデン, Verso l’Eden
Рейтинг фильма
6.8
Оцените10 голосов
6.8IMDb
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