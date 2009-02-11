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Постер фильма Рай на Западе
6.8
Киноафиша Фильмы Рай на Западе
6.8

Рай на Западе

, 2009
Eden à l'Ouest
Франция, Италия, Греция / драма / 18+
Постер фильма Рай на Западе
6.8

О фильме

История нелегального иммигранта Элиаса, который пытается добраться до Парижа. Передвигаясь автостопом от одного населенного пункта к другому, герой проходит тяжелые испытания, но упрямец все так же стремится в город, где, как он уверен, его ждет исполнение мечты…

В ролях

Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Elias
Эрик Каравака
Эрик Каравака
Jack, le directeur de l'Eden Club
Юлиана Кёлер
Юлиана Кёлер
Одиссеас Папаспилиопулос
L'ami d'Elias
Ульрих Тукур
Ульрих Тукур
Анни Дюпре
Леа Вяземски
Nina
Марисса Триандафиллиду
La directrice de l'Eden Club
Tess Spentzos
Un amie de Nina
Жиль Альма
Жиль Альма
Bob
Констандинос Маркулакис
Yvan
Арто Апартян
Режиссер Коста-Гаврас
Сценарист Коста-Гаврас, Жан-Клод Грумберг
Композитор Арман Амар, Julien Baril
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / Греция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 11 февраля 2009
Дата выхода
18 февраля 2009 Греция
6 марта 2009 Италия
11 февраля 2009 Франция
11 февраля 2009 Швеция 15

Где посмотреть фильм

ОККО
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $2 187 716
Производство K.G. Productions, Pathé, France 3 Cinéma
Другие названия
Eden à l'Ouest, Eden Is West, Az Éden nyugatra van, Cennet batıda, Edén al Oeste, Eden jest na zachodzie, El edén en el oeste, Paradeisos sti Dysi, Paradis în Vest, Paraíso a Oeste, Paraíso à Oeste, Paraíso al oeste, Verso l'Eden, Vest for Eden, Παράδεισος στη Δύση, Рай на Западе, Раят е на запад, 西のエデン, Verso l’Eden

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

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