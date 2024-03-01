Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
В рождественскую ночь семья собирается в старом мрачном особняке, где живёт эксцентричная бабушка и её прикованный к постели недееспособный брат. Сёстры Ли и Эшли приезжают, чтобы наладить отношения к празднику, но когда к ним присоединяется их брат Чарли - алкоголик и игроман - со своим социально неловким сыном-подростком, мир в доме начинает рушиться на глазах. Чем дольше родственники сидят за праздничным столом, тем сильнее нарастает напряжение. Вскоре гнетущая атмосфера начинает пробуждать в доме нечто древнее, превращая родовое гнездо в смертельную ловушку.