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Постер фильма Бабуля Крампус
3.5
Бабуля Крампус - Трейлер
Киноафиша Фильмы Бабуля Крампус
3.5

Бабуля Крампус

, 2024
Granny Krampus
Великобритания / ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Бабуля Крампус
3.5
Бабуля Крампус - Трейлер
Бабуля Крампус  Трейлер

О фильме

В рождественскую ночь семья собирается в старом мрачном особняке, где живёт эксцентричная бабушка и её прикованный к постели недееспособный брат. Сёстры Ли и Эшли приезжают, чтобы наладить отношения к празднику, но когда к ним присоединяется их брат Чарли - алкоголик и игроман - со своим социально неловким сыном-подростком, мир в доме начинает рушиться на глазах. Чем дольше родственники сидят за праздничным столом, тем сильнее нарастает напряжение. Вскоре гнетущая атмосфера начинает пробуждать в доме нечто древнее, превращая родовое гнездо в смертельную ловушку.

В ролях

Том Марчант
Том Марчант
Peter
Claudia Adlam
Charlotte
Jodie Bennet
Lea
Poppy Castleton
Ashley
Jonah Mayor
Young Robert
Adie Mueller
Carla
Mark Rush
Charlie
Режиссер Jack E. Bell
Сценарист Кристофер Джолли
Композитор Shane O'Neill
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 марта 2024
Премьера в мире 1 марта 2024

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Proportion Productions
Другие названия
Granny Krampus, Vanaema Krampus, Sister Krampus

Рейтинг фильма

3.5
Оцените 10 голосов
3.5 IMDb

Трейлеры фильма

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Бабуля Крампус - Трейлер
Бабуля Крампус Трейлер
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Отзывы о фильме

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