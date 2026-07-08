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Она увидела нас

, 2026
She Saw Us
Великобритания / ужасы
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Она увидела нас - Трейлер
Она увидела нас  Трейлер

В ролях

Nad Sham
Jay
Anna Warke
Ivy
Emma Hutchings
Lara
Eddie Manning
Pete
Сценарист James Night, Farheen Vencapah, Apoorva Verma, Yash Modhave
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 4 сентября 2026
Дата выхода
4 сентября 2026 Великобритания
4 сентября 2026 Ирландия 15A
Бюджет $3 000 000
Производство Liv Movies
Другие названия
She Saw Us

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