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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Она увидела нас
Она увидела нас
, 2026
She Saw Us
Великобритания / ужасы
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Она увидела нас
Трейлер
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В ролях
Nad Sham
Jay
Anna Warke
Ivy
Emma Hutchings
Lara
Eddie Manning
Pete
Сценарист
James Night
,
Farheen Vencapah
,
Apoorva Verma
,
Yash Modhave
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 17 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
4 сентября 2026
Дата выхода
4 сентября 2026
Великобритания
4 сентября 2026
Ирландия
15A
Бюджет
$3 000 000
Производство
Liv Movies
Другие названия
She Saw Us
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