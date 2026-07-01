Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Али-баба едет в город
6.3
Али-баба едет в город - Трейлер
Киноафиша Фильмы Али-баба едет в город
6.3

Али-баба едет в город

, 1937
Ali Baba Goes to Town
США / комедия, фэнтези, мюзикл / 18+
Трейлеры
Постер фильма Али-баба едет в город
6.3
Али-баба едет в город - Трейлер
Али-баба едет в город  Трейлер

О фильме

Голливудский киноактер Эл Бэбсон, снимающийся в фильме по мотивам арабских сказок, принимает болеутоляющее и просыпается в какой-то средневековой арабской стране. Там его принимают за сына Али-Бабы. Султан тут же назначает Эла своим главным министром, и путешественник во времени приступает к кардинальным преобразованиям. Разумеется, он наживает себе немало врагов среди лиц, приближенных к султану. Чтобы избежать неминуемой гибели, Элу пришлось воспользоваться ковром-самолетом...

В ролях

Эдди Кантор
Ali Baba
Тони Мартин
Тони Мартин
Tony Martin
Роланд Янг
Роланд Янг
Sultan
Джун Лэнг
June Lang
Джипси Роза Ли
Louise Hovick
Джон Кэррэдин
Джон Кэррэдин
Broderick
Вирджиния Филд
Dinah
Джени Ле Гон
Дагласс Дамбрилл
Prince Musah
Алан Дайнхарт
Boland
Уоррен Хаймер
Стэнли Филдс
Режиссер Дэвид Батлер
Сценарист С. Грэхэм Бэйкер, Джин Таун, Хэрри Тадженд, Jack Yellen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1937
Премьера в мире 29 октября 1937
Дата выхода
29 октября 1937 США NR
17 ноября 1937 Франция

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $1 000 000
Производство 20th Century Fox
Другие названия
Ali Baba Goes to Town, Nuits d'Arabie, A modern Ali Baba, Ali Baba, Ali Babá é Boa Bola, Alí Babá en la ciudad, Ali Baba gaat op stap, Ali Baba geht in die Stadt, Ali Baba kommer til byen, Ali Baba kommer till sta'n, Ali Baba komt naar filmstad, Ali Baba tulee kaupunkiin, Alì Babà va in città, Kalif Bagdadu, O ali Babas kai oi 1001 nyhtes, O Herói das Arábias, Али-баба едет в город, アリババ女の都へ行く

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Али-баба едет в город - Трейлер
Али-баба едет в город Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Али-баба едет в город - смотреть в онлайн-кинотеатре

Али-баба едет в город
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Кровать в спальне — пережиток прошлого: 3 варианта, которые выбирают умные хозяйки вместо громоздкой мебели
Шампунь скупаю литрами, но не для мытья головы: капаю на кроссовки, ершик и даже пол - польза неописуемая
5 капель чернил в таз – и белизна одежды слепит глаз: гениально простой лайфхак от китайского учителя физики
Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?
Сразу 2 свежих дорамы от Netflix обогнали «Игру в кальмара»: «захватывает с первой серии» и «смотрится на одном дыхании»
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу
Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше