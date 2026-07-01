Голливудский киноактер Эл Бэбсон, снимающийся в фильме по мотивам арабских сказок, принимает болеутоляющее и просыпается в какой-то средневековой арабской стране. Там его принимают за сына Али-Бабы. Султан тут же назначает Эла своим главным министром, и путешественник во времени приступает к кардинальным преобразованиям. Разумеется, он наживает себе немало врагов среди лиц, приближенных к султану. Чтобы избежать неминуемой гибели, Элу пришлось воспользоваться ковром-самолетом...
|29 октября 1937
|США
|NR
|17 ноября 1937
|Франция