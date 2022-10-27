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5.4
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Принц – маменькин сынок
5.4
Принц – маменькин сынок
, 2022
Princ Mamánek
Чехия / комедия, семейный, фэнтези / 18+
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В ролях
Ян Бударж
Jana Nagyová
Мартин Губа
Болек Поливка
Gustav Hrouda
Ондржей Ветхи
Vladimír Javorský
Вероника Кубаржова
Мирослав Эцлер
Petr Lnenicka
Patricie Pagácová
Симона Сташова
Borek Belfin
Cerný rytír
Режиссер
Ян Бударж
Сценарист
Ян Бударж
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2022
Премьера в мире
27 октября 2022
Дата выхода
27 октября 2022
Чехия
Где посмотреть фильм
ОККО
Сборы в мире
$818 799
Производство
Budhar Film
Другие названия
Princ Mamánek, Prince Mama's Boy, Mamánek
Еще
Рейтинг фильма
5.4
Оцените
10
голосов
5.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
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В прокате
Премьеры
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