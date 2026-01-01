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Постер фильма Джефф
5.8
Киноафиша Фильмы Джефф
5.8

Джефф

, 1969
Jeff
Франция, Италия / криминал, драма / 18+
Постер фильма Джефф
5.8

О фильме

После удачного ограбления главарь банды исчезает с добычей, оставив подельников с носом…

В ролях

Ален Делон
Ален Делон
Laurent
Мирей Дарк
Eva
Габриэль Жаббур
Zucci
Натали Нерваль
Mme Grunstein
Georges Jamin
Peter
Henri Czarniak
Lescure
Жан Содрэ
Pépin
Альбер де Медина
Merkès
Christian Melsen
Сюзанн Флон
Фредерик де Паскуале
Жорж Рукье
Jeff
Режиссер Жан Эрман
Сценарист Андре Ж. Брунелен, Жан Ко
Композитор Франсуа де Рубе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1969
Премьера в мире 25 апреля 1969
Дата выхода
1 октября 1970 Австралия
18 ноября 1969 Германия
26 декабря 1969 Дания
13 ноября 1969 Италия
23 ноября 1970 Норвегия
1 октября 1969 Турция
26 сентября 1969 Финляндия
25 апреля 1969 Франция
20 декабря 1969 Япония

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Производство Adel Productions, PECF, Produzione Intercontinentale Cinematografica (PIC)
Другие названия
Jeff, Addio Jeff!, aşksız hayat olmaz, Gangsteren Jeff, Jagd auf Jeff, Jeff, O Homem Marcado, Lov na sefa bande, O eglimatias, Джефф, ジェフ

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

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