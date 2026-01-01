В ролях
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Режиссер
Жан Эрман
Сценарист
Андре Ж. Брунелен, Жан Ко
Композитор
Франсуа де Рубе
Детали фильма
Страна
Франция / Италия
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
1969
Премьера в мире
25 апреля 1969
Дата выхода
|1 октября 1970
|Австралия
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|18 ноября 1969
|Германия
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|26 декабря 1969
|Дания
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|13 ноября 1969
|Италия
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|23 ноября 1970
|Норвегия
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|1 октября 1969
|Турция
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|26 сентября 1969
|Финляндия
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|25 апреля 1969
|Франция
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|20 декабря 1969
|Япония
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Где посмотреть фильм
ОККО, ИВИ
Производство
Adel Productions, PECF, Produzione Intercontinentale Cinematografica (PIC)
Другие названия
Jeff, Addio Jeff!, aşksız hayat olmaz, Gangsteren Jeff, Jagd auf Jeff, Jeff, O Homem Marcado, Lov na sefa bande, O eglimatias, Джефф, ジェフ