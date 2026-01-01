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Poster of Jeff
5.8
Kinoafisha Films Jeff
5.8

Jeff

, 1969
Jeff
France, Italy / Crime, Drama / 18+
Poster of Jeff
5.8

Synopsis

Jeff is a gangster who's disappeared with a million dollars, and Laurent is looking for him to catch him before the other members of the gang find him.

Cast

Alain Delon
Alain Delon
Laurent
Mireille Darc
Eva
Gabriel Jabbour
Zucci
Nathalie Nerval
Mme Grunstein
Georges Jamin
Peter
Henri Czarniak
Lescure
Jean Saudray
Pépin
Albert Médina
Merkès
Christian Melsen
Suzanne Flon
Frédéric de Pasquale
Georges Rouquier
Jeff
Director Jean Vautrin
Writer André G. Brunelin, Jean Cau
Composer François de Roubaix
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1969
World premiere 25 April 1969
Release date
1 October 1970 Australia
26 December 1969 Denmark
26 September 1969 Finland
25 April 1969 France
18 November 1969 Germany
13 November 1969 Italy
20 December 1969 Japan
23 November 1970 Norway
1 October 1969 Turkey
Production Adel Productions, PECF, Produzione Intercontinentale Cinematografica (PIC)
Also known as
Jeff, Addio Jeff!, aşksız hayat olmaz, Gangsteren Jeff, Jagd auf Jeff, Jeff, O Homem Marcado, Lov na sefa bande, O eglimatias, Джефф, ジェフ

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.8 IMDb
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