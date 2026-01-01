Cast
Cast and Crew
Director
Jean Vautrin
Writer
André G. Brunelin, Jean Cau
Composer
François de Roubaix
Film details
Country
France / Italy
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
1969
World premiere
25 April 1969
Release date
|1 October 1970
|Australia
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|26 December 1969
|Denmark
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|26 September 1969
|Finland
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|25 April 1969
|France
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|18 November 1969
|Germany
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|13 November 1969
|Italy
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|20 December 1969
|Japan
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|23 November 1970
|Norway
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|1 October 1969
|Turkey
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Production
Adel Productions, PECF, Produzione Intercontinentale Cinematografica (PIC)
Also known as
Jeff, Addio Jeff!, aşksız hayat olmaz, Gangsteren Jeff, Jagd auf Jeff, Jeff, O Homem Marcado, Lov na sefa bande, O eglimatias, Джефф, ジェフ