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Постер фильма TheatreHD: Морис Бежар. Дыхание танца
7.2
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Морис Бежар. Дыхание танца
7.2

TheatreHD: Морис Бежар. Дыхание танца

, 2017
Maurice Béjart: L'âme de la danse
Франция / биография, документальный / 18+
Постер фильма TheatreHD: Морис Бежар. Дыхание танца
7.2

О фильме

Великий Бим и его музы. Фильм-воспоминание о великом хореографе XX столетияМорис Бежар. Один из величайших хореографов XX столетия. Человек, во многом изменивший направление развития современного танца. Памятник. Легенда. И, в то же время, тот, о ком вспоминают и рассказывают как о живом, несовершенном, любимом человеке. Вспоминают те, кто имел счастье – иногда трудное счастье – с ним работать. Собрать такие воспоминания, из которых складывается портрет не только хореографа, но и человека, – бесценно. Именно это и сделано в фильме режиссёров Жана де Гаррига и Анри де Жерлаша.Документальный фильм «Дыхание танца» – это кадры хроники (каким красавцем Бежар был в молодости!), это трогательные, забавные, эмоциональные воспоминания, это люди, с которыми Бежар начинал, и те, кому он дал невероятный импульс в развитии. Это изнанка сцены, иногда невероятная, иногда пугающая. Это мир, где рождался танец.«Танец – явление религиозного порядка, обряд, сакральный и человеческий», – говорил Морис Бежар. Он верил в ритуальную природу танца, мечтал очистить его от дворцовой эстетики классического балета. Бежар надеялся возродить и оживить универсальную хореографическую традицию. Этим он и занимался на протяжении всего своего творческого пути, который не был усыпан розовыми лепестками. Трудно представить, сколько приговоров своей танцевальной карьере выслушал юный Бежар. Что же, великим танцовщиком он действительно не стал. Зато он стал великим хореографом, одним из главных в XX столетии. Сын сенегальца и каталанки, Бим (так называл себя сам хореограф, чье настоящее имя Морис-Жан Берже) стал человеком мира. Он долго искал свое место в мире танца, кочевал между учителями (базу заложили русские эмигрантки, среди которых знаменитая Любовь Егорова), не прижился в классике, хотя успел потанцевать и в Марсельской опере, и в Лондоне, и у Ролана Пети.В 24 года впервые начал ставить, в 27 создал собственную труппу. И пошёл своим путем, создав великие и незабываемые «Болеро», «Симфонию № 9», «Песни странствующего подмастерья» и многое другое, что уже стало золотым фондом танца. О том, как работал Бежар, что брал и давал людям, окружавшим его, каким он был в жизни и за кулисами, – в документальном фильме «Дыхание танца». С участием Бриджит Лефевр, Каролин Карлсон, Жиля Романа, Клода Лелуша и артистов труппы «Балет XX века». Режиссёры – Анри де Жерлаш, Жан де ГарригДействующие лица и исполнители:– Морис Бежар– Каролин Карлсон– Жиль Роман

В ролях

Морис Бежар
Self - Subject
Режиссер Jean de Garrigues, Henri de Gerlache
Сценарист Henri de Gerlache
Композитор Charles de Moffarts
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 2017
Производство Gedeon Programmes
Другие названия
Maurice Béjart: L'âme de la danse, Béjart, Maurice Béjart: Ein Leben für den Tanz

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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