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Постер фильма Любовь к трём апельсинам
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Любовь к трём апельсинам

, 2026
The Love For Three Oranges
Россия / опера / 12+
Постер фильма Любовь к трём апельсинам

О фильме

Искромётная постановка Мариинского театра – комедия дель арте на музыку ПрокофьеваСовместный проект Большого и Мариинского театров «Любовь к трём апельсинам» в постановке Александра Петрова – фееричный карнавал, где оживают маски, а правила пишет сама фантазия. Прокофьев в своей ранней опере обращается к приёмам комедии дель арте – импровизационного уличного театра с его масками (Труффальдино, Панталон) и динамичным, непредсказуемым сюжетом.«Любовь к трём апельсинам» – это опера-сказка о том, как смех и театральное волшебство помогают принцу-ипохондрику обрести радость жизни и настоящую любовь. Прокофьев, вдохновлённый сказкой Карло Гоцци, создал «оперу об опере», где высмеиваются её штампы и воспевается её магия. Режиссёр и сценограф построили спектакль из «аттракционов», где картины обозначены как отдельные цирковые номера. Костюмы и декорации спектакля – абсолютное произведение искусства: яркие, гротескные, иногда сюрреалистичные, и полностью соответствующие духу прокофьевской музыки.И конечно, главный волшебник этого спектакля – Валерий Гергиев: для маэстро и его оркестра музыка Прокофьева – родная стихия, а интерпретация «Апельсинов» отличается невероятным остроумием и энергией.Премьера «Любви к трём апельсинам» в России состоялась в 1926 году на сцене Ленинградского театра оперы и балета. Режиссёр-постановщик Сергей Радлов был увлечён буффонадой, импровизацией и идеей непрерывного актёрского движения. Исполнители в спектакле раскачивались на трапециях, проваливались в люки, карабкались по подвесным лестницам... Прокофьев писал: «Я ошеломлён и в восторге от изобретательной и необычайно оживлённой постановки Радлова», а сам режиссёр отмечал: «На фоне остального репертуара опера Прокофьева должна остаться резвой девчонкой, затесавшейся в среду взрослых, серьёзных людей».И, продолжая традицию первых постановок, «Апельсины» режиссёра Александра Петрова и художника Вячеслава Окунева – настоящий праздник для глаз, где центральное место занимают экстравагантные костюмы и яркие персонажи-маски, восходящие к традиции комедии дель арте. Костюмы спектакля – смелое сочетание. Например, Чудаки, которые открывают действие, одеты в белые шорты и панамки – отсылка к известной фотографии самого Прокофьева на отдыхе.Каждый персонаж имеет свой узнаваемый облик. Принц появляется в детском манеже с огромным градусником под мышкой, что подчёркивает его болезненное, инфантильное состояние. Король Треф облачён в одежды, подобные игральным картам, а его противник, первый министр Леандр, одет королём Пик, символизируя коварство. Главный весельчак и пройдоха Труффальдино, одна из ключевых масок комедии дель арте, отличается подвижностью и комичностью. Кухарка, охраняющая апельсины, изображена в виде гигантской фигуры, что вызывает одновременно страх и смех. Трагики и комики спорят между собой о жанре представления, а коварная колдунья Фата Моргана появляется в сопровождении дыма и огня. Всего для спектакля было изготовлено более 200 различных нарядов.Спасти принца от хандры можно, только рассмешив его. Для этого и затевается весь этот театральный переполох, в который оказываются втянуты и сами зрители. Особенностью постановки является то, что она постоянно разрушает «четвёртую стену». Действие происходит не только на сцене, но и в зрительном зале. Артисты могут спуститься в партер, свеситься с балконов и даже забраться в царскую ложу. Спектакль буквально переполнен волшебными эффектами, которые создают ощущение непрекращающегося балагана, карнавала, где возможно всё.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2026

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