Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Марафон гигантов: Нефилимы на остров Каталина
Марафон гигантов: Нефилимы на остров Каталина
, 2026
Giants Marathon: The Nephilim to Catalina Island
США / документальный
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Пойду
0
Не пойду
0
Режиссер
Craig Ruben
Сценарист
Corey Pang
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
2 часа 11 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
23 июня 2026
Премьера в мире
23 июня 2026
Производство
American River Media Group
Другие названия
Giants Marathon: The Nephilim to Catalina Island
Еще
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Всегда кладу в стиралку влажную салфетку — и наслаждаюсь чистотой: двойная польза почти даром
Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз
Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее
Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР
Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете
Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)
Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед
Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667