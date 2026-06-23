Всегда кладу в стиралку влажную салфетку — и наслаждаюсь чистотой: двойная польза почти даром

Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз

Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее

Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»

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Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР

Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете

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