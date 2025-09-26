В ролях
Laeni Geiseler
Kleine Jonna
Johanna Pauline Brandt
Lisann
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Hille Norden
Сценарист
Hille Norden
Композитор
Lennart Saathoff
Детали фильма
Страна
Германия
Продолжительность
2 часа 2 минуты
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
12 июня 2026
Премьера в мире
26 сентября 2025
Дата выхода
|15 января 2026
|Германия
|
|16
Сборы в мире
$52 250
Производство
Leitwolf Filmproduktion, Kinescope Film, Das kleine Fernsehspiel (ZDF)
Другие названия
Smalltown Girl, Easy Girl, Ficken für Freiheit, Łatwa dziewczyna, Lihtne tüdruk