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Постер фильма Девушка из маленького города
6.3
Девушка из маленького города - Трейлер
Киноафиша Фильмы Девушка из маленького города
6.3

Девушка из маленького города

, 2025
Smalltown Girl
Германия / драма / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Девушка из маленького города
6.3
Пойду 0
Не пойду 0
Девушка из маленького города - Трейлер
Девушка из маленького города  Трейлер

В ролях

Dana Herfurth
Nore
Луна Джордан
Jonna
Vera Fay
Kleine Nore
Йохан фон Бюлов
Йохан фон Бюлов
Марсель Хойперман
Марсель Хойперман
Justus
Laeni Geiseler
Kleine Jonna
Вивиан Малер
Andreas Nickl
Ваня Муес
Jakob Gessner
Michel
Manolo Bertling
Sherif
Johanna Pauline Brandt
Lisann
Режиссер Hille Norden
Сценарист Hille Norden
Композитор Lennart Saathoff
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 12 июня 2026
Премьера в мире 26 сентября 2025
Дата выхода
15 января 2026 Германия 16
Сборы в мире $52 250
Производство Leitwolf Filmproduktion, Kinescope Film, Das kleine Fernsehspiel (ZDF)
Другие названия
Smalltown Girl, Easy Girl, Ficken für Freiheit, Łatwa dziewczyna, Lihtne tüdruk

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

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Девушка из маленького города - Трейлер
Девушка из маленького города Трейлер
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Отзывы о фильме

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