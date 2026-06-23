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Приветственный стол
, 2026
The Welcome Table
США / документальный
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0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
4.6
Пойду
0
Не пойду
0
Режиссер
Джош Фокс
Сценарист
Джош Фокс
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
23 июня 2026
Премьера в мире
23 июня 2026
Производство
HBO Documentary Films, International WOW Company
Другие названия
The Welcome Table, Lugar à Mesa, Stół powitalny, Un Lugar en la Mesa
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Рейтинг фильма
4.6
Оцените
13
голосов
5
IMDb
Отзывы о фильме
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