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5.6

Незнакомка

, 2026
La desconocida
Аргентина, Испания / криминал, драма, детектив
Трейлеры
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Постер фильма Незнакомка
5.6
Пойду 0
Не пойду 0
Незнакомка - Трейлер
Незнакомка   Трейлер

В ролях

Кандела Пенья
Anna Ripoll
Ана Рухас
Clara
Поль Лопес
Quique Zárate
Маноло Соло
Маноло Соло
Falcó
Кира Миро
Кира Миро
Lucía
Esther Noya
Doctora de Urgencias
Pilar Nogales
Amalia
Люка Перос
Люка Перос
Lolo Rojas
David Vert
Subinspector Morell
Carlos Troya
Caporal Enric
Монце Герман
Neuróloga
Рен Ханами
Anna Ripoll
Режиссер Габе Ибаньес
Сценарист Роса Монтеро, Lara Sendim, Olivier Truc
Композитор Фернандо Веласкес
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Испания
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 5 июня 2026
Премьера в мире 29 мая 2026
Производство K&S Films, Netflix
Другие названия
La desconocida, The Marked Woman, Die Unbekannte vom Hafen, A Desconhecida, A múlt nélküli nő, Den märkta kvinnan, En preget kvinne, İsimsiz Kadın, Kobieta z portu, L'Inconnue du port, Меченая, Непозната жена, 谜印女子, 謎印女子, 신원미상의 여자

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb

Трейлеры фильма

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Отзывы о фильме

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