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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Если любовь умрет
Если любовь умрет
If Love Should Die
Ирландия, Франция, Испания, Польша / биография, драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Ренате Реинсве
Mary Wollstonecraft
Jane Beever
Том Стёрридж
Режиссер
Миа Хансен-Лёв
Сценарист
Миа Хансен-Лёв
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Ирландия / Франция / Испания / Польша
Производство
Arte France Cinéma, Caspian Films, Les Films Pelléas
Другие названия
If Love Should Die
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