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Постер фильма Покой в душе
6.0
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6.0

Покой в душе

, 2009
Pokoj v dusi
Словакия / драма / 18+
Постер фильма Покой в душе
6.0

О фильме

На фоне величественных гор центральной Словакии режиссер-дебютант Владимир Балко исследует трудности и испытания, с которыми сталкивается бывший заключенный после освобождения из тюрьмы. Тоно только что вышел на свободу после пяти лет заключения за кражу древесины. Пытаясь вести честный образ жизни, Тоно сталкивается со многими препятствиями, включая налаживание отношений с сыном, спасение своего теперь уже хрупкого брака и избегание соблазна прежней преступной жизни.

В ролях

Attila Mokos
Tono
Роман Лукнар
Stefan
Helena Krajciová
Mária
Роберт Вечкевич
Jan Vondrácek
Jevgenij Libeznuk
Rovniak
Яромир Ганзлик
Smejkal
Lubomír Paulovic
Buckovský
Юрай Нвота
Mayor
István Németh
Lubo Roman
Budaj
Karol Simon
Dezo
Режиссер Владимир Балко
Сценарист Иржи Кржижан, Jana Skorepová
Композитор Михал Лоренц
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Словакия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 29 января 2009
Дата выхода
29 января 2009 Словакия
16 июля 2009 Чехия 12
Сборы в мире $545 144
Производство Forza, Slovenská Televízia, Forza Production House
Другие названия
Pokoj v dusi, Soul at Peace, Pokoj v duši, Spokój w duszy

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Обновлено 26 апреля 2026

Отзывы о фильме

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