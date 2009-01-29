На фоне величественных гор центральной Словакии режиссер-дебютант Владимир Балко исследует трудности и испытания, с которыми сталкивается бывший заключенный после освобождения из тюрьмы. Тоно только что вышел на свободу после пяти лет заключения за кражу древесины. Пытаясь вести честный образ жизни, Тоно сталкивается со многими препятствиями, включая налаживание отношений с сыном, спасение своего теперь уже хрупкого брака и избегание соблазна прежней преступной жизни.
|29 января 2009
|Словакия
|16 июля 2009
|Чехия
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