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Русский Челси

, 2026
Русский Челси
Россия / документальный / 18+
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О фильме

В конце 1990-х Роман Абрамович становится губернатором Чукотки. Вскоре выясняется, что у него нет политических амбиций, но есть спортивные — он страстно любит футбол. В мае 2003 года ему удается приобрести лондонский «Челси» и выиграть Премьер-лигу, а через несколько сезонов — драматически победить в Лиге чемпионов. В эпоху Абрамовича «Челси» завоевывает все трофеи европейского футбола, но в 2022 году бизнесмен продает клуб. Каким он останется в памяти людей — инициатором самых значительных перемен в истории Премьер-лиги, эксцентричным миллиардером или человеком, который сделал счастливыми всех болельщиков «Челси»? Точно мы знаем только одно: вряд ли кто-то его забудет.

Режиссер Алексей Жарков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 24 апреля 2026
Премьера в мире 17 апреля 2026
Другие названия
Russkiy Chelsi

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 15 апреля 2026

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