В конце 1990-х Роман Абрамович становится губернатором Чукотки. Вскоре выясняется, что у него нет политических амбиций, но есть спортивные — он страстно любит футбол. В мае 2003 года ему удается приобрести лондонский «Челси» и выиграть Премьер-лигу, а через несколько сезонов — драматически победить в Лиге чемпионов. В эпоху Абрамовича «Челси» завоевывает все трофеи европейского футбола, но в 2022 году бизнесмен продает клуб. Каким он останется в памяти людей — инициатором самых значительных перемен в истории Премьер-лиги, эксцентричным миллиардером или человеком, который сделал счастливыми всех болельщиков «Челси»? Точно мы знаем только одно: вряд ли кто-то его забудет.