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Постер фильма Пастух и Медведь
7.4
Пастух и Медведь - A First Look
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7.4

Пастух и Медведь

, 2026
The Shepherd and the Bear
США / документальный
Трейлеры
Постер фильма Пастух и Медведь
7.4
Пастух и Медведь - A First Look
Пастух и Медведь  A First Look

О фильме

Высоко в французских Пиренеях возвращение диких медведей в традиционное пастушеское сообщество вызывает глубокий конфликт. Пожилой пастух изо всех сил пытается найти преемника, поскольку медведи охотятся на его стадо, а подросток становится одержим идеей выследить медведя.

Режиссер Макс Киган, Max Keegan
Сценарист Sabine Emiliani, Max Keegan
Композитор Амин Бухафа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 5 июня 2026
Премьера в мире 15 сентября 2024
Дата выхода
6 февраля 2026 Великобритания 15
15 июля 2026 Франция TP
Сборы в мире $16 595
Производство WILLA, Impact Partners, Mile End Films
Другие названия
The Shepherd and the Bear, Le Berger et les ours, Shoot the Bear

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 15 апреля 2026

Трейлеры фильма

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Пастух и Медведь - A First Look
Пастух и Медведь A First Look
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Отзывы о фильме

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Частые вопросы о фильме «Пастух и Медведь»

Когда премьера фильма «Пастух и Медведь»?

Мировая премьера фильма «Пастух и Медведь» — 15 сентября 2024.

Какой рейтинг у фильма «Пастух и Медведь»?

Рейтинг фильма «Пастух и Медведь» на Киноафише — 7,4 из 10 (14 голосов), на IMDb — 7,3 из 10.

Сколько длится фильм «Пастух и Медведь»?

Продолжительность фильма «Пастух и Медведь» — 1 час 41 минута.

Кто режиссёр фильма «Пастух и Медведь»?

Режиссёры фильма «Пастух и Медведь» — Макс Киган и Max Keegan.

Сколько собрал фильм «Пастух и Медведь»?

Сборы фильма «Пастух и Медведь» в мире — $16 595.

Кто написал музыку к фильму «Пастух и Медведь»?

Композитор фильма «Пастух и Медведь» — Амин Бухафа.

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