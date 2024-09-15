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Высоко в французских Пиренеях возвращение диких медведей в традиционное пастушеское сообщество вызывает глубокий конфликт. Пожилой пастух изо всех сил пытается найти преемника, поскольку медведи охотятся на его стадо, а подросток становится одержим идеей выследить медведя.
|6 февраля 2026
|Великобритания
|15
|15 июля 2026
|Франция
|TP
Мировая премьера фильма «Пастух и Медведь» — 15 сентября 2024.
Рейтинг фильма «Пастух и Медведь» на Киноафише — 7,4 из 10 (14 голосов), на IMDb — 7,3 из 10.
Продолжительность фильма «Пастух и Медведь» — 1 час 41 минута.
Режиссёры фильма «Пастух и Медведь» — Макс Киган и Max Keegan.
Сборы фильма «Пастух и Медведь» в мире — $16 595.
Композитор фильма «Пастух и Медведь» — Амин Бухафа.