Дом Чини Боэри

, 2025
La Casa Di Cini Boeri
Италия / документальный / 18+
О фильме

Дом Чини Боэри рассказывает историю насыщенной жизни и блестящей работы архитектора и дизайнера Чини Боэри через места, где она жила, свидетельства тех, кто хорошо ее знал, и созданные ею произведения. Дом Чини Боэри — это жилище смелой героини XX века — первопроходца, как в своих решениях, так и в своих проектах, создавшей новый образ жизни, который помог революционизировать роль женщин в семье, на работе и в обществе. Это дом волевой, харизматичной главы большой семьи, которая с любовью и преданностью хранит память о ней.

В ролях

Стефано Боэри
Тито Боэри
Ханс Ульрих Обрист
Рем Колхас
Паола Антонелли
Режиссер Маддалена Брегани
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 19 декабря 2024

