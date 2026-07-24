Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Из 13 в 30

Из 13 в 30

13 Going on 30
США / комедия, фэнтези, мелодрама / 18+

В ролях

Эмили Бейдер
Логан Лерман
Логан Лерман
Аделин Рудольф
Аделин Рудольф
Джессика Альба
Джессика Альба
Тейлор Ортега
Тим Медоуз
Тим Медоуз
Дэн Бакатински
Тейлор Захар Перес
Бритт Рентшлер
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Джуди Грир
Джуди Грир
Режиссер Бретт Хейли
Сценарист Flora Greeson, Ханна Маркс
Композитор Кигэн Девитт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Netflix Studios, RK films, Revolution Studios
Другие названия
13 Going on 30, De Repente 30

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 июля 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Почему ни в коем случае нельзя гладить постельное бельё летом: запомните на всю жизнь и родным расскажите
Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится
Клею лист бумаги к унитазу все лето и радуюсь: гениальный лайфхак, который сильно упрощает уборку в туалете
В этом тесте всего 1 вопрос, зато какой! Попробуйте угадать советский фильм, зашифрованный в ребусе
«Триикс Медиа» объявили новое голосование за лучший сериал 2026-го, но интриги нет: победитель определился за полчаса
В России все-таки покажут «Одиссею» Нолана — дата премьеры уже известна: и тянуть с походом в кинотеатр не стоит
«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»
«Я весьма недурно кидаю каштаны» — не просто странная фраза Бильбо: объясняем, что он сказал Торину Дубощиту
Попросили ИИ нарисовать 5 фильмов СССР в стиле аниме, а вам предлагаем тест: угадайте, что это за киноленты
Кинг придумал самого страшного клоуна в истории из-за рекламы — вот почему Пеннивайз так выглядит
Cериал Netflix с 8.2 на IMDb так хорош, что сам Неймар умолял в нем сняться: ему удалось, но футболиста многие «проворонили»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше