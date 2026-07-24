Из 13 в 30

Почему ни в коем случае нельзя гладить постельное бельё летом: запомните на всю жизнь и родным расскажите

Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится

Клею лист бумаги к унитазу все лето и радуюсь: гениальный лайфхак, который сильно упрощает уборку в туалете

В этом тесте всего 1 вопрос, зато какой! Попробуйте угадать советский фильм, зашифрованный в ребусе

«Триикс Медиа» объявили новое голосование за лучший сериал 2026-го, но интриги нет: победитель определился за полчаса

В России все-таки покажут «Одиссею» Нолана — дата премьеры уже известна: и тянуть с походом в кинотеатр не стоит

«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»

«Я весьма недурно кидаю каштаны» — не просто странная фраза Бильбо: объясняем, что он сказал Торину Дубощиту

Попросили ИИ нарисовать 5 фильмов СССР в стиле аниме, а вам предлагаем тест: угадайте, что это за киноленты

Кинг придумал самого страшного клоуна в истории из-за рекламы — вот почему Пеннивайз так выглядит