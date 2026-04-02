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6.9
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Nekdo to rad v Plzni
6.9
Nekdo to rad v Plzni
, 2026
Někdo to rád v Plzni
Чехия / комедия
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0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.9
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Еновефа Бокова
Venuše
Мирослав Донутил
Čestmír
Анна Фиалова
Štěpánka
Вероника Фрейманова
Mařenka
Клара Иссова
Anička
Вацлав Копта
Bachař Láďa
Štěpán Kozub
Evžen
Иржи Лабус
Kraťas
Eva Leinweberová
Dáša
Simona Lewandowská
Šárka
Мартин Пехлат
Radovan
Michal Suchánek
Standa
Режиссер
Мартин Горский
Сценарист
Мартин Горский
Композитор
Michal Hruza
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
2 апреля 2026
Дата выхода
2 апреля 2026
Чехия
Сборы в мире
$1 104 531
Производство
Film Gate
Другие названия
Nekdo to rad v Plzni, Niekto to rád v Plzni, Plzeňská odysea
Еще
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 24 июля 2026
Отзывы о фильме
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