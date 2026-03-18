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4.8
Киноафиша Фильмы Ustaad Bhagat Singh
4.8

Ustaad Bhagat Singh

, 2026
Ustaad Bhagat Singh
Индия / боевик, комедия, драма
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4.8
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В ролях

Pawan Kalyan
Bhagat Singh
Sriram Reddy Polasane
Срилила
Raashi Khanna
Shloka
Сакши Вайдья
Ашутош Рана
Ашутош Рана
К.С. Равикумар
Gautami
Maganti Srinath
Officer Riyaz alias Faizal
Партхибан
Chadala Marri Nalla Nagappa
Nawab Shah
B.S. Avinash
Режиссер Harish Shankar
Сценарист Mithun Chaitanya, Dasaradh, Chandra Mohan, Ramesh Reddy
Композитор Деви Сри Прасад, С. Таман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 16 апреля 2026
Премьера в мире 18 марта 2026
Дата выхода
19 марта 2026 Великобритания 15
18 марта 2026 Германия
19 марта 2026 Индия UA
19 марта 2026 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $1 064 210
Производство Celestial Arts Studio, Mythri Movie Makers, Vfx Shashwat
Другие названия
Ustaad Bhagat Singh, El maestro Bhagat Singh, PSPK28, Bhavadeeyudu! Bhagat Singh, Ustaad Bagat Singh, Ustad Bhagat Singh

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 14 голосов
4.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 11 марта 2026

Отзывы о фильме

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