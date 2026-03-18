В ролях
Pawan Kalyan
Bhagat Singh
Maganti Srinath
Officer Riyaz alias Faizal
Партхибан
Chadala Marri Nalla Nagappa
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Harish Shankar
Сценарист
Mithun Chaitanya, Dasaradh, Chandra Mohan, Ramesh Reddy
Композитор
Деви Сри Прасад, С. Таман
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
16 апреля 2026
Премьера в мире
18 марта 2026
Дата выхода
|19 марта 2026
|Великобритания
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|15
|18 марта 2026
|Германия
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|19 марта 2026
|Индия
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|UA
|19 марта 2026
|ОАЭ
|
|18TC
Сборы в мире
$1 064 210
Производство
Celestial Arts Studio, Mythri Movie Makers, Vfx Shashwat
Другие названия
Ustaad Bhagat Singh, El maestro Bhagat Singh, PSPK28, Bhavadeeyudu! Bhagat Singh, Ustaad Bagat Singh, Ustad Bhagat Singh