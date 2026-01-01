Молодой десантник Мирас возвращается с армейской службы в поисках своего места в жизни. Судьба сводит его с "золотой молодежью" — детьми влиятельных людей, чья роскошная и опасная реальность манит и пугает одновременно. Внезапное событие на загородной вечеринке втягивает Мираса в опасную игру, где ложь и страх идут рука об руку. Но кто он — случайный свидетель, пешка в чужой игре или тот, кто пришёл за правдой? Настоящая история только начинается.