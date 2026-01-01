Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Танцы во время Луназы
1 постер
Киноафиша Фильмы Танцы во время Луназы

Танцы во время Луназы

Dancing at Lughnasa 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1936 год. Гражданская война в Испании. Европа взбудоражена происходящими переменами. Но на юге Ирландии, где о войне знают только понаслышке, все готовятся к ежегодному празднеству - «Танцам во время Луназы». Мальчик Майкл, самый младший в семье, живет со своей матерью и ее пятью сестрами. Внешнее спокойствие их семейной жизни прикрывает необузданность человеческих пороков. Все меняет приезд старшего брата матери, дяди Джека, приехавшего домой из Африки, где он работал миссионером более двадцати лет. Его прибытие пробуждает в людях дремавший до этого вулкан страстей...

Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1998
Сборы в мире $2 287 818
Производство Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board, Capitol Films, Channel Four Films
Другие названия
Dancing at Lughnasa, Bailando entre sueños, A Dança das Paixões, Augustidansen, Ballando a Lughnasa, Dançando em Lughnasa, Dans under höstmånen, Dans under høstmånen, Dansând la Lughnasa, Danser à Lughnasa, El baile de agosto, El ball d'agost, Elonkorjuujuhla, Les moissons d'Irlande, Lõikuspeo tantsud, O Baile de Agosto, Pogánytánc, Rokdim B'Lughnasa, Sensommerdansen, Strange Darling, Taniec ulotnych marzeń, Tanz in die Freiheit, Χορεύοντας στη Λουνάσα, Магията на танца, Танцы во время Луназы, 异教徒之恋
Режиссер
Пэт О’Коннор
В ролях
Джерард МакСорли
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Катрин МакКормак
Катрин МакКормак
Кэти Бёрк
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше