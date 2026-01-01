1936 год. Гражданская война в Испании. Европа взбудоражена происходящими переменами. Но на юге Ирландии, где о войне знают только понаслышке, все готовятся к ежегодному празднеству - «Танцам во время Луназы». Мальчик Майкл, самый младший в семье, живет со своей матерью и ее пятью сестрами. Внешнее спокойствие их семейной жизни прикрывает необузданность человеческих пороков. Все меняет приезд старшего брата матери, дяди Джека, приехавшего домой из Африки, где он работал миссионером более двадцати лет. Его прибытие пробуждает в людях дремавший до этого вулкан страстей...