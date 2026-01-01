Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Злодейка

Злодейка

Aknyeo 18+
О фильме

С самого детства Сук-хи растили как хладнокровную убийцу. Девушка получает шанс на лучшую жизнь, когда южнокорейское ЦРУ предлагает ей 10 лет работать на них, а после обещает полную свободу. Её новую личность зовут Чхэ Ён-су, она работает театральной актрисой и наслаждается долгожданной тихой жизнью обычного человека. Но простая жизнь — не для бывших наёмных убийц.
Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2017
Сборы в мире $8 737 458
Производство Apeitda, Next Entertainment World (NEW)
Другие названия
Aknyeo, The Villainess, La villana, A Vilã, Ác Nữ Báo Thù, Akujo, Halastamatu, L'assassina, Pani Zło, The Villainess - Professione assassina, Ticăloasa, Zlikovac, Злодейка, Лиходійка, 悪女 AKUJO, 惡女
Режиссер
Чон Бён-гиль
В ролях
Ок-бин Ким
Ок-бин Ким
Щин Ха-гюн
Сон Джун
Сон Джун
Ким Со-хён
Ким Со-хён
Чо Ынджи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
