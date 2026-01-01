С самого детства Сук-хи растили как хладнокровную убийцу. Девушка получает шанс на лучшую жизнь, когда южнокорейское ЦРУ предлагает ей 10 лет работать на них, а после обещает полную свободу. Её новую личность зовут Чхэ Ён-су, она работает театральной актрисой и наслаждается долгожданной тихой жизнью обычного человека. Но простая жизнь — не для бывших наёмных убийц.

