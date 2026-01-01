С самого детства Сук-хи растили как хладнокровную убийцу. Девушка получает шанс на лучшую жизнь, когда южнокорейское ЦРУ предлагает ей 10 лет работать на них, а после обещает полную свободу. Её новую личность зовут Чхэ Ён-су, она работает театральной актрисой и наслаждается долгожданной тихой жизнью обычного человека. Но простая жизнь — не для бывших наёмных убийц.
СтранаЮжная Корея
Продолжительность2 часа 4 минуты
Год выпуска2017
Сборы в мире$8 737 458
ПроизводствоApeitda, Next Entertainment World (NEW)
Другие названия
Aknyeo, The Villainess, La villana, A Vilã, Ác Nữ Báo Thù, Akujo, Halastamatu, L'assassina, Pani Zło, The Villainess - Professione assassina, Ticăloasa, Zlikovac, Злодейка, Лиходійка, 悪女 AKUJO, 惡女