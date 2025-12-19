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Постер фильма Ветреные будни
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Ветреные будни

, 2024
Ветреные будни
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Ветреные будни

О фильме

Остров Беринга в Камчатском крае — точка, которую будущий настоятель местного храма, священник Владимир Миронов, не сразу нашёл на карте. Командорские острова стали домом для его большой семьи, но выпускник Московской духовной семинарии совсем не так представлял себе свою жизнь. Остров Беринга — уникальное место для размышлений о вере, стойкости и силе человеческого духа. Этот фильм — попытка исследовать внутреннюю борьбу главного героя, который разрывается между покорностью Божьей воле и собственными желаниями и задаёт себе вопрос: где человек может обрести спасение — в уединении на далёком острове или среди множества людей на Большой земле?

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 36 минут
Год выпуска 2024

Где посмотреть фильм

ОККО

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 19 декабря 2025

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