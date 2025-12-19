Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Остров Беринга в Камчатском крае — точка, которую будущий настоятель местного храма, священник Владимир Миронов, не сразу нашёл на карте. Командорские острова стали домом для его большой семьи, но выпускник Московской духовной семинарии совсем не так представлял себе свою жизнь. Остров Беринга — уникальное место для размышлений о вере, стойкости и силе человеческого духа. Этот фильм — попытка исследовать внутреннюю борьбу главного героя, который разрывается между покорностью Божьей воле и собственными желаниями и задаёт себе вопрос: где человек может обрести спасение — в уединении на далёком острове или среди множества людей на Большой земле?