«В путь! 2» — продолжение блокбастера о семье Гугулак, который привлек более полумиллиона зрителей в польские кинотеатры! Теплая, трогательная и юмористическая история о любви, дружбе и семье, доказывающая, что никогда не поздно пожениться. Йожек и Эла, старая добрая супружеская пара, возвращаются во второй части «В путь! 2», чтобы… пожениться! Подготовка к церемонии разворачивается в череде забавных и неожиданных событий — от пропавшей невесты и трогательной поездки в ее родной город до встречи, которая дает Антонию Крыске шанс обрести любовь всей своей жизни. На заднем плане Анджей пытается спасти свой брак с Басией, а Себусь пытается сделать предложение Юстине. Вся история приводит к трогательному финалу, в котором любовь, семья и дружба оказываются важнее всех невзгод.