В путь! 2

Dalej jazda! 2
О фильме

«В путь! 2» — продолжение блокбастера о семье Гугулак, который привлек более полумиллиона зрителей в польские кинотеатры! Теплая, трогательная и юмористическая история о любви, дружбе и семье, доказывающая, что никогда не поздно пожениться. Йожек и Эла, старая добрая супружеская пара, возвращаются во второй части «В путь! 2», чтобы… пожениться! Подготовка к церемонии разворачивается в череде забавных и неожиданных событий — от пропавшей невесты и трогательной поездки в ее родной город до встречи, которая дает Антонию Крыске шанс обрести любовь всей своей жизни. На заднем плане Анджей пытается спасти свой брак с Басией, а Себусь пытается сделать предложение Юстине. Вся история приводит к трогательному финалу, в котором любовь, семья и дружба оказываются важнее всех невзгод.

В путь! 2 - trailer
В путь! 2  trailer
Страна Польша
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 6 февраля 2026
Дата выхода
12 февраля 2026 Германия
6 февраля 2026 Польша
Производство Fixafilm
Другие названия
Dalej jazda! 2
Режиссер
Mariusz Kuczewski
В ролях
Мариян Опаня
Малгожата Рознятовска
Джулия Венява-Наркевич
Mariusz Drezek
Бартломей Фирлет
