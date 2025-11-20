Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Эсимде
1 постер
Эсимде

Эсимде

Эсимде 18+
О фильме

2095 год, Чолпон-Ата. В старый пансионат к пожилой Акак приходит загадочная девушка из Верховного суда. Она требует рассказать о причинах ее давнего противостояния с властями. Акак, согласившись приоткрывает тайну, которая терзает ее долгие годы. 2025 год, наши дни. Бакыт и Кыял — дети из двух семей — влюбляются друг в друга. Не подозревая, что их родители связаны мрачным прошлым. Любовь молодых становится вызовом старым обидам, а стремление к свободе приводит к преступлению, превращаясь в непреодолимое препятствие на пути их счастья.

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 20 ноября 2025
Дата выхода
20 ноября 2025 Кыргызстан 16+
Режиссер
Дастан Дамиров
В ролях
Аскат Сулайманов
Адеми Авасканова
Умар Мудунов
Шекерхан Жоомартова
Элдияр Желденбаев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 7 голосов
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Отзывы о фильме

TALGAR ZAMIR-SEIT 7 декабря 2025, 07:25
Что такое настоящая любовь?

Не та, что красуется на открытках или в клишированных диалогах,
а любовь, которая не боится пройти через память,… Читать дальше…
Samat Samat 18 декабря 2025, 15:30
Лучший фильм о любви.
