2095 год, Чолпон-Ата. В старый пансионат к пожилой Акак приходит загадочная девушка из Верховного суда. Она требует рассказать о причинах ее давнего противостояния с властями. Акак, согласившись приоткрывает тайну, которая терзает ее долгие годы. 2025 год, наши дни. Бакыт и Кыял — дети из двух семей — влюбляются друг в друга. Не подозревая, что их родители связаны мрачным прошлым. Любовь молодых становится вызовом старым обидам, а стремление к свободе приводит к преступлению, превращаясь в непреодолимое препятствие на пути их счастья.
