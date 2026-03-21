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Постер фильма The Metropolitan Opera: Tristan und Isolde
7.6
Киноафиша Фильмы The Metropolitan Opera: Tristan und Isolde
7.6

The Metropolitan Opera: Tristan und Isolde

, 2026
Richard Wagner: Tristan und Isolde
США / мюзикл
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Постер фильма The Metropolitan Opera: Tristan und Isolde
7.6
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Lise Davidsen
Isolde
Ryan Speedo Green
King Marke
Екатерина Губанова
Brangäne
Tomasz Konieczny
Kurwenal
Янник Незе-Сеген
Self - Conductor
Michael Spyres
Tristan
Simon Catillon
Self
Thomas Glass
Melot
Jonas Hacker
Shepherd
Pedro R. Díaz
English horn solo
Лизетт Оропеза
Self - Host
Ben Reisinger
Sailor
Сценарист Рихард Вагнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 5 часов 10 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 21 марта 2026
Дата выхода
21 марта 2026 Сербия o.A.
Сборы в мире $27 867
Другие названия
Richard Wagner: Tristan und Isolde

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 14 ноября 2025

Отзывы о фильме

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