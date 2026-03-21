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7.6
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The Metropolitan Opera: Tristan und Isolde
7.6
The Metropolitan Opera: Tristan und Isolde
, 2026
Richard Wagner: Tristan und Isolde
США / мюзикл
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.6
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Не пойду
0
В ролях
Lise Davidsen
Isolde
Ryan Speedo Green
King Marke
Екатерина Губанова
Brangäne
Tomasz Konieczny
Kurwenal
Янник Незе-Сеген
Self - Conductor
Michael Spyres
Tristan
Simon Catillon
Self
Thomas Glass
Melot
Jonas Hacker
Shepherd
Pedro R. Díaz
English horn solo
Лизетт Оропеза
Self - Host
Ben Reisinger
Sailor
Сценарист
Рихард Вагнер
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
5 часов 10 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
21 марта 2026
Дата выхода
21 марта 2026
Сербия
o.A.
Сборы в мире
$27 867
Другие названия
Richard Wagner: Tristan und Isolde
Еще
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
Обновлено 14 ноября 2025
Отзывы о фильме
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