Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Фильм о капитане Евгении и его команде, которые, вдохновившись древними поморскими традициями, строят карбас и отправляются в 650-километровое плавание от Великого Устюга до Архангельска. Преодолевая трудности пути, герои погружаются в богатую культуру поморов, возрождая забытые ремесла и навыки. Это путешествие становится символом преемственности поколений и демонстрирует, как древние знания могут вдохновить современных людей на подвиги и открытия.