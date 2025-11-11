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Постер фильма Песнь странствий
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Песнь странствий

, 2024
Pesn stranstviy
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Песнь странствий

О фильме

Фильм о капитане Евгении и его команде, которые, вдохновившись древними поморскими традициями, строят карбас и отправляются в 650-километровое плавание от Великого Устюга до Архангельска. Преодолевая трудности пути, герои погружаются в богатую культуру поморов, возрождая забытые ремесла и навыки. Это путешествие становится символом преемственности поколений и демонстрирует, как древние знания могут вдохновить современных людей на подвиги и открытия.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 48 минут
Год выпуска 2024

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 11 ноября 2025

Отзывы о фильме

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