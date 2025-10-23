Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Testament
8.1
Киноафиша Фильмы Testament
8.1

Testament

, 2025
Testament
Босния и Герцеговина / комедия / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Testament
8.1
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Zlatan Skoljic
Asad
Nusmir Muharemovic
Dzevad
Faketa Salihbegovic
Merima
Mugdim Avdagic
Omer
Iva Filipovic
Amina
Йосип Пеякович
Bego
Эмина Муфтич
Zehra
Изудин Байрович
Эмир Хаджихафизбегович
Adem Smailhodzic
Nuraga
Mirza Musija
Velija
Irfan Kasumovic
Hodza
Режиссер Mirza Begovic
Сценарист Mirza Begovic
Композитор Eldin Huseinbegovic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Босния и Герцеговина
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 23 октября 2025
Дата выхода
18 декабря 2025 Сербия o.A.
23 октября 2025 Хорватия 12
18 декабря 2025 Черногория o.A.
Бюджет $600 000
Сборы в мире $84 730
Производство BH Telecom, AmfiTeatar Busovaca, HudHud Pro
Другие названия
Testament, Testament (Amanet 2), Das Testament, Amanet 2, Oporoka

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 6 ноября 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость
Старые банки везу на дачу вместо помойки: за 10 минут превращаю их в дорогущий декор и зову соседей похвастаться
Россиянка выкупила все купе в поезде РЖД за 50 000 рублей и пожалела: райская поездка стала сущим адом
Это аниме с 8.5 на IMDb такое крутое, что его обожает звезда «Обсессии»: «Включаю, когда прихожу домой»
В СССР этот фильм собрал в кино 50 млн зрителей — и только женщины покидали залы вне себя от гнева: «белая ворона» среди классики
«Шерлок» Камбербэтча — наивный дилетант с лупой на фоне этих трёх детективов: от №2 мурашки по коже даже 12 лет спустя
Вместо «Первого отдела» НТВ покажет новинку «Один из нас» — без зомби и Джоэла, но со своей фишкой
Устали ждать 3-й сезон «Дандадана»? Дату выхода только что «спойлернули» – вот когда Момо вернется
Как звали Якина и где снимали «Девчат»: только настоящий знаток Мосфильма ответит на все 5 вопросов (тест)
«Невский» встречает «Машу и Медведя» в этом детективе с рейтингом 8.1 — и он даже Семенова уложил на лопатки: «Я зафанатела!»
Свежая российская комедия с оценкой 8.3 побила великих «Афоню» и «Карнавальную ночь»: россияне ее «смотрят, отложив смартфоны»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше