В ролях
Nusmir Muharemovic
Dzevad
Faketa Salihbegovic
Merima
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Mirza Begovic
Сценарист
Mirza Begovic
Композитор
Eldin Huseinbegovic
Детали фильма
Страна
Босния и Герцеговина
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
23 октября 2025
Дата выхода
|18 декабря 2025
|Сербия
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|o.A.
|23 октября 2025
|Хорватия
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|12
|18 декабря 2025
|Черногория
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|o.A.
Бюджет
$600 000
Сборы в мире
$84 730
Производство
BH Telecom, AmfiTeatar Busovaca, HudHud Pro
Другие названия
Testament, Testament (Amanet 2), Das Testament, Amanet 2, Oporoka